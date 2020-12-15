Госдума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами

Государственная Дума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные фото и видео-камерами.
Отмечается, что нынешнее законодательство не расписывает порядок обжалования подобных постановлений. Из-за этого граждане, неоправданно привлечённые к административной ответственности, несут материальные и временные издержки.
Новый законопроект предполагает, что гражданин сможет подать жалобу, которая будет иметь вид электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Также документ должен быть снабжён электронной подписью.
Ранее Госдума одобрила усиление контроля за иностранными электронными кошельками.
Видео: Государственная Дума
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