Госдума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами

Должен использоваться портал государственных и муниципальных услуг.

Государственная Дума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные фото и видео-камерами.

Отмечается, что нынешнее законодательство не расписывает порядок обжалования подобных постановлений. Из-за этого граждане, неоправданно привлечённые к административной ответственности, несут материальные и временные издержки.

Новый законопроект предполагает, что гражданин сможет подать жалобу, которая будет иметь вид электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Также документ должен быть снабжён электронной подписью.

Ранее Госдума одобрила усиление контроля за иностранными электронными кошельками.

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