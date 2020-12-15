Госдума одобрила усиление контроля за иностранными электронными кошельками

Валютное законодательство России обязывает резидентов представлять налоговым органам отчеты.

Государственная Дума одобрила усиление контроля за иностранными электронными кошельками, зарегистрированными за границей. Теперь граждане, переводящие через них средства, должны будут отчитываться в Федеральную налоговую службу. Поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Сейчас всё больше заграничных банков предоставляют своим клиентам в России возможности платить безналично при помощи электронных средств — среди них есть и электронные кошельки. Они позволяют не использовать банковский счёт.

При этом валютное законодательство России обязывает резидентов представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов в иностранных банках. Использование электронных кошельков под эту норму не попадает и это позволяет отмывать нелегальные доходы.

Ранее Госдума одобрила во II чтении штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты.

Видео: Государственная Дума