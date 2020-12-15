Подразумевается, что оплату будут взимать в конце платного отрезка.

Госдума одобрила во II чтении штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты. Об этом пишет ТАСС.

При этом по сравнению с первым чтением сумма штрафа сократилась — с 2,5 тысяч рублей до 1,5.

Законопроект предполагает внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем для оплаты проезда. Отмечается, что сейчас заплатить можно только в определённых пунктах — что провоцирует пробки и уменьшает эффективность трассы.

Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы. цитата из законопроекта

Подразумевается, что оплату будут взимать в конце платного отрезка.

При этом для грузовиков и автобусов размер штрафа составит 5 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети.

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