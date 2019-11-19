Госдума приняла законопроект о физлицах-иноагентах

В данную категорию могут внести россиян, получающих финансирование из-за рубежа.

Депутаты Госдумы одобрили проект закона о СМИ – иностранных агентах. Поправки разрешат признавать иноагентами физлиц, распространяющих информацию.

В данную категорию могут внести россиян, получающих финансирование из-за рубежа. Кроме того, признанных иноагентами обяжут учредить юрлицо в данном статусе. Также все материалы должны содержать пометку о распространении информации СМИ-иноагентом.

Вести реестр иностранных агентов будет Министерство юстиций. Ведомство также наделят полномочиями включать и исключать из реестра СМИ после согласования данного процесса с Министерством иностранных дел России. Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме был принят проект бюджета на 2020-2021 годы.

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