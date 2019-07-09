По мнению депутата, в сфере фитнеса немного специалистов с высшим образованием.

Во вторник, 9 июля, Госдума в первом чтении приняла законопроект о фитнес-центрах. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Парламентарии отметили, что фитнесом занимаются 7 миллионов россиян, поэтому главная задача в этой отрасли — обеспечение безопасности процесса. Депутаты заявили, что в данный момент в этой сфере мало специалистов, а некоторые из тренеров даже не имеют специального образования.

Новый законопроект предполагает разработку прав и обязанностей фитнес-центров, а также предложены профессиональные стандарты для тренеров.

Ранее мы сообщали о том, что Путин рассказал студентам, чем нужно заниматься по ночам.

Видео:gum/YouTube