Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Ранее Конституционный суд счел неправомерной норму, не позволяющую усыновлять детей людям, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня.

Госдума на заседании 21 мая приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита С, по решению суда усыновлять уже живущих с ними детей. Об этом сообщает ТАСС. В Семейный кодекс РФ также будут внесены поправки.

Ранее Конституционный суд счел неправомерной норму, не позволяющую усыновлять детей людям, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня. Подчеркивается, что право на усыновление также имеют россияне с психическими расстройствами, диагностированным туберкулезом и раком. Был разработан законопроект, защищающий права таких граждан. В кабмине подчеркивают: этот документ позволяет лишь усыновление ребенка, который уже живет в семье такого гражданина. По сути, он просто позволяет юридически оформить давно сложившиеся отношения родителя и ребенка.

Ранее сообщалось, что в российских поликлиниках не хватает врачей.

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