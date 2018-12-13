В российских поликлиниках не хватает врачей

В России 53% респондентов заявили, что часто сталкивались с ситуацией, когда нужного врача не было в поликлинике, к которой они прикреплены.

Около 86% россиян признали нехватку медицинских работников. Эти данные показал опрос, проведенный экспертами Общероссийского народного фронта.

В России 53% респондентов заявили, что часто сталкивались с ситуацией, когда нужного врача не было в поликлинике, к которой они прикреплены. Около 30% человек сообщили, что в их медучреждениях нет невролога, еще 23% пациентов пожаловались на отсутствие офтальмолога. 21% россиян не может попасть к отоларингологу, а 20% - к урологу.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул: дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в поликлиниках и стационарах препятствуют выявлению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Видео: Youtube.