Депутаты определили условия. которые допускают демонстрацию нацистских знаков.

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Речь идет об использовании символа в учебных и просветительских целях. В демонстрации должен отсутствовать элемент пропаганды нацизма или его оправдания.

Изменения внесут в закон "Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов". В документе атрибутика нацистов прописывается как "оскорбляющая многонациональный народ". Это также оскорбляет память погибших солдат и понесенных в войне жертвах. Аналогичную поправку чиновники внесут в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В первом чтении парламентарии конкретизировали, что изменения касаются употребления свастики и прочей атрибутики в литературных произведениях, в искусстве, научных работах, в СМИ, учебных материалах. Во втором чтении введена более широкая трактовка понятия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп выразил желание посетить парад 9 мая в Москве.

Видео: YouTube/mgimo, 112 Украина