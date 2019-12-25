Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

Государственная дума продлила автоматическое начисление выплат на детей в возрасте до 3-х лет до 1 марта 2021 года.
На данную меру поддержки могут претендовать семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
Отмечается, что со 2 октября получатели вновь обязаны подавать заявление и всю сопутствующую документацию в Пенсионный фонд и уполномоченные органы в регионах.
Ранее мы писали, что петербургскому фонду ОМС выделили еще 1,7 миллиарда рублей.
Фото: pixabay.com
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