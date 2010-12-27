Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ в первом чтении

Сумма вырастет на 850 рублей в центральных районах.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, с 1 января будущего года предлагается установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму за II квартал текущего года. По сравнению с нынешним уровнем МРОТ поднялся на 850 рублей.

Повышенную зарплату благодаря законопроекту получат около 3,2 миллиона работников.

Надбавка будет варьироваться в зависимости от районов: так, в центральных и южных районах МРОТ повысится на 850 рублей, а в Чукотском автономном округе – на 2550. По законодательству регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.

Расходы государства на повышение зарплат составят 20,9 миллиарда рублей, из них на работников федеральных госучреждений уйдет 5,8 миллиарда, на сотрудников региональных и муниципальных учреждений – 15,1 миллиарда. Треть расходов вернется в бюджет в качестве страховых взносов и налога на доходы физических лиц.

Ранее комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах.

Фото: Piter.TV