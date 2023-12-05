Госдума приняла законопроект о борьбе с "наливайками"

Данные изменения не касаются "добропорядочных предпринимателей, которые занимаются созданием общепита".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с "наливайками". В тексте документа отмечается, что регионы смогут запрещать и ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты нашли лазейку, через которую "получают возможность разливать не только крепкие, но и другие напитки". Он подчеркнул, что это приводит к плачевным последствиям. Также Володин отметил, что данные изменения не касаются "добропорядочных предпринимателей, которые занимаются созданием общепита".

Ранее мы сообщали, что Володин выступил на пленарном заседании Совета судей.

Видео: Дума ТВ