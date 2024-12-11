Госдума приняла закон защищающий россиян от мошенников в сфере кредитов

Госдума приняла закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении на пленарном заседании от 11 февраля 2025 года закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам). Теперь парламентарии освобождают заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур. Документ обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать клиентам потребительские кредиты (займы) с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. А на новую токенизированную (цифровую) карту денежные суммы сверх 50 тысяч рублей будут зачисляться только спустя 48 часов с момента ее изготовления.

Ранее председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков упоминал о том, что аферисты стремятся застигнуть жертву врасплох и торопят ее с получением кредита и переводом денежных средств. При этом социологические исследования показывают, что человеку может быть достаточно нескольких часов для того, чтобы осознать ситуацию и выйти из-под психологического влияния со стороны махинаторов. В рамках второго чтения из-под "периода охлаждения" законодателями выведены займы, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия. Речь идет об автомобильных кредитах и ипотеке, а также кредитах с созаемщиками и поручителями, денежных займах для рефинансирования предыдущих долгов, кредитах на покупку товаров и услуг у юридических лиц и ИП, оформленных не через интернет.

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Фото: Piter.tv, Telegram / Дума ТВ