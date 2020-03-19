Исполнительная власть будет получать медицинские данные о лечении наркозависимых заключенных.

Госдума приняла закон, ограничивающий врачебную тайну для осужденных. Правительственный документ принят в четверг, 19 марта на пленарном заседании. Внесенные изменения позволят без согласия осужденного-наркомата получать медицинские данные о нем. Информацию будут передавать органам уголовно-исполнительной системы РФ.

В России на конец 2019 года зарегистрировано 2551 наркозависимых заключенных. По судебному постановлению их обязали пройти лечение. Об этом ранее заявлял заместитель министра юстиции Вадим Федоров. По данным чиновника, сейчас статья 72.1 УК РФ позволяет заставить осужденного зависимого от запрещенных веществ пройти лечение. Однако сведения об этом составляют врачебную тайну. Нововведения дополнят перечень случаев, когда эта информация может быть раскрыта без согласия гражданина или его законного представителя.

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