Депутаты ГД приняли закон о СЗПК.

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов. Он предусматривает реализацию новых проектов с заключением СЗПК. Об этом рассказал один из авторов проекта.

По сути, создана базовая основа для нового режима СЗПК прокомментировал первый вице спикер ГД Александр Жуков

Депутат пояснил, что режимом могут пользоваться как российские, так и иностранные предприниматели. Россия стремится ежегодно заключать 100-150 контрактов с инвесторами по СЗПК. При этом общий объем вложений в экономику составит около 7-10 трлн рублей ежегодно. Такую задачу перед парламентариями поставил в декабре 2019 года заместитель министра финансов Андрей Иванов.

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