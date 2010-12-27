Для бизнеса готовят механизм стабилизации условий для предпринимательства.

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей. Предприниматели готовы поддерживать и развивать экономику страны. Вложения станут возможны в случае появления механизма стабилизации условий для ведения бизнеса.

Сейчас таких условий нет, хотя они предусмотрены законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений…". Инициатива рассматривается в Госдуме с ноября 2019 года. Замминистра финансов Андрей Иванов рассказал во время выступления в Совете Федерации подробности.

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Спикер добавил, что в ведомстве получили проектов на 70 трлн рублей.Таким образом в Минфине сочли, что запрос на этот механизм велик. До 2024 года ведомство рассчитывает привлечь около 30 трлн. рублей в качестве инвестиций.

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Фото: Piter.tv

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