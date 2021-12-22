Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта

Однако техосмотр обязателен будет для такси и другого транспорта.

В третьем чтении Госдума приняла закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, который используется в личных целях.

Отмечается, что от регулярного техосмотра освободят автомобили и мотоциклы, которые россияне используют для собственных нужд. Однако для такси и другого транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях, техосмотр останется обязательным. Ранее уточнялось, что сохранится процедура также для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации. Об этом сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Водителей не будут штрафовать из-за отсутствия диагностической карты. Данный законопроект коснется порядка 50 млн автомобилей.

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