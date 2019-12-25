В Москве заработал первый в России 5G-полигон

Открылся он на базе Боткинской больницы.

Первый в России индустриальный 5G-полигон открылся в Москве. С его помощью можно будет тестировать новейшие цифровые технологии. Полигон был открыт на базе Боткинской больницы. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

Стало известно, что на базе полигона будут проводить прикладные исследования, а также испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, которые работают на базе сети 5G.

Кроме того, будут на полигонах также обрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c технологиями AR/VR, ИИ, робототехники и других.

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