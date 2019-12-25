В России минимальную цену шампанского предлагают увеличить на 18%

Цену предлагается поднять до 199 рублей.

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением в 2022 году пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина. Так, минимальную цену предлагается поднять до 199 рублей за 0,75 литра. Сейчас она составляет 169 рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо ассоциации.

По информации издания, сейчас минимальная цена шампанского у заводов составляет 118 рублей за бутылку. В ассоциации считают, что добросовестные производители не смогут уложиться в действующие минимумы по стоимости, если будут изготавливать напитки соблюдая технологии производства настоящего игристого вина. Такая ситуация может сложиться из-за повышения акцизов на виноград и виноматериалы с 1 января. Авторы письма считают, что по этой причине может возникнуть риск, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат.

В ассоциации считают, что минимум 199 рублей в рознице должны стоить напитки в бутылке 0,75 литра, а при покупке у заводов – 140 рублей.

Как сообщают "Известия", ассоциация произвела собственные расчеты, по которым в структуре новой МРЦ на себестоимость продукции приходится 75,7 рубля.

В Минфине отметили, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке после получения.

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