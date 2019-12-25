Госдума приняла закон об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах

Агрегаторов обяжут принимать карты Мир" при безналичной оплате.

Госдума России приняла закон об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах. В третьем чтении депутаты нижней палаты парламента одобрили нововведение, согласно которому крупные торговые сайты будут обязаны принимать для оплаты инструменты национальной системы платежных карт "Мир".

К настоящему времени в законе "О защите прав потребителей" указывается, что возможность приема оплаты национальных платежных инструментов обязуются иметь только те продавцы, выручка которых превышает 40 млн рублей. С 1 января 2021 года данное условие по принятию карт "Мир" будет распространяться на всех продавцов, которые осуществляют безналичный расчет.

Также депутаты планируют поэтапное снижение порога выручки. С 1 марта по 30 июня следующего года под закон попадут агрегаторы с выручкой более 30 млн рублей, с 1 июля - до 20 млн рублей.

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Фото: Piter.tv