Госдума ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ

9 октября будет отмечаться как день разгрома фашистов в битве за Кавказ.

Госдума России ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ. Депутаты нижней палаты приняли в третьем чтении законопроект, утверждающий новую памятную дату на 9 октября. В этот день советские войска разбили немецко-фашистские силы на Кавказе в 1943 году.

Сражение сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением ВОВ пояснительная записка к законопроекту

Битва за Кавказ длилась на протяжении 442 дней (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). Этот регион считался стратегически важным. Военные напомнили, что солдаты воевали на обширной территории в сложных условиях.

Напомним, что законопроект в Госдуму в марте 2020 года внесла представительница Ставропольского края.

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