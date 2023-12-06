Госдума приняла закон об ограничении использования мобильников в школах

Соответствующие поправки в закон были приняты депутатами во втором и третьем чтениях.

Госдума России приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. В законопроекте отмечается, что отныне школьника будет запрещено пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.

Соответствующие поправки в закон были приняты депутатами во втором и третьем чтениях. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с просьбой запретить использование мобильных телефонов на уроков обращались учителя и родительское сообщество.

Ребенок, придя на урок, не будет отвлекаться на телефон, и учителя со своей стороны также не будут сидеть в гаджетах. Только в исключительных случаях, когда угроза жизни ребенка или какая-то экстренная ситуация можно будет использовать телефон. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

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