Госдума приняла закон о запрете "наливаек". Депутаты 17 апреля приняли инициативу, которая разрешает региональным органам власти самостоятельно вводить ограничения, касающиеся продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах или на прилегающей территории. Представители нижней палаты парламента пояснили, что местные власти смогут даже полностью запрещать реализацию спиртосодержащих напитков в жилых зданиях.
"Наливайки" — псевдопредприятия общепита. Они омрачают жизнь, превращают существование жителей многоквартирных домов в настоящий ад
прокомментировал глава Комитета по информационной политике, технологиям и связям Александр Хинштейн
Депутат пояснил, что зачастую предприниматели пользуются "лазейкой" в законе. Она предусматривает запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время в торговых сетях. В связи с этим большое количество людей идут выпивать спиртные напитки в "псевдокафе", которые находятся обычно на первых этажах многоэтажных домов.
Напомним, что закон РФ устанавливает, что минимальная площадь зала обслуживания в "наливайках" должна составлять не менее 20 квадратных метров. Регионы смогут дополнительно вводить требования об увеличении этой территории.
В Петербурге приняли законопроект об ограничениях для "наливаек" в жилых домах.
Обсуждение ( 0 )