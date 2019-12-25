Региональные власти смогут ограничивать деятельность "наливаек" вплоть до полного запрета их деятельности.

Госдума приняла закон о запрете "наливаек". Депутаты 17 апреля приняли инициативу, которая разрешает региональным органам власти самостоятельно вводить ограничения, касающиеся продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах или на прилегающей территории. Представители нижней палаты парламента пояснили, что местные власти смогут даже полностью запрещать реализацию спиртосодержащих напитков в жилых зданиях.

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Депутат пояснил, что зачастую предприниматели пользуются "лазейкой" в законе. Она предусматривает запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время в торговых сетях. В связи с этим большое количество людей идут выпивать спиртные напитки в "псевдокафе", которые находятся обычно на первых этажах многоэтажных домов.

Напомним, что закон РФ устанавливает, что минимальная площадь зала обслуживания в "наливайках" должна составлять не менее 20 квадратных метров. Регионы смогут дополнительно вводить требования об увеличении этой территории.

В Петербурге приняли законопроект об ограничениях для "наливаек" в жилых домах.