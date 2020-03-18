Теперь контракты будут заключать на срок от трёх до десяти лет или на неопределённых срок.

Госдума приняла закон о запрете годовых контрактов с офицерами. Законопроект вносило правительство РФ.

С офицерами и прапорщиками, служащими по контракту, теперь нельзя заключать договора на год. Мера принята, так как годичных контрактов в последние годы заключалось всё больше. В 2018 году их было больше четырёх тысяч — это на 80% больше, чем в 2017. В перспективе это может привести к проблемам при планировании и проведении плановой замены военнослужащих.

Теперь контракты будут заключать на срок от трёх до десяти лет или на неопределённый срок — до наступления предельного возраста нахождения на военной службе. Мера коснётся офицеров, прапорщиков и мичманов.

Ранее на юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами.