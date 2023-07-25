Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

Законопроект одобрен во втором и третьем чтениях депутатов.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях одобрила закон, в том числе, и о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей. Дополнительно депутаты приняли штраф в размере 400 тысяч рублей за непредоставление списков для постановки на учет. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2023 года. По его тексту уведомляется о том, что неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить ему штрафом от 10 до 30 тысяч рублей.

Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении его семейного положения, а также места образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет для нарушителя наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. С 3 до 25 тысяч рублей увеличатся штрафные выплаты за уклонение от медицинского обследования. А до 5 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ