Госдума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена

Они будут считаться носителями языка априори.

Государственная Дума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Теперь гражданам Белоруссии и Украины не нужно сдавать специальный языковой экзамен. Раньше они так подтверждали статус носителя русского языка.

Теперь их признают носителями, если они или их родители живут или проживали в России, либо на территориях Российской империи или СССР в пределах российской границы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон позволит избежать "бюрократической волокиты" при получении гражданства.

Ранее Госдума приняла закон о негосударственных страховых пенсиях.