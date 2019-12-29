Госдума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена

Государственная Дума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Теперь гражданам Белоруссии и Украины не нужно сдавать специальный языковой экзамен. Раньше они так подтверждали статус носителя русского языка.
Теперь их признают носителями, если они или их родители живут или проживали в России, либо на территориях Российской империи или СССР в пределах российской границы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон позволит избежать "бюрократической волокиты" при получении гражданства.
Ранее Госдума приняла закон о негосударственных страховых пенсиях.
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