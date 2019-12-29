  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:37
52
matveyvn
Код вставки плеера

Госдума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена

0 0

Они будут считаться носителями языка априори.

Государственная Дума приняла закон о выдачи украинцам гражданства РФ без экзамена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Теперь гражданам Белоруссии и Украины не нужно сдавать специальный языковой экзамен. Раньше они так подтверждали статус носителя русского языка. 

Теперь их признают носителями, если они или их родители живут или проживали в России, либо на территориях Российской империи или СССР в пределах российской границы. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон позволит избежать "бюрократической волокиты" при получении гражданства.

Ранее Госдума приняла закон о негосударственных страховых пенсиях.

 

Теги: госдума, закон, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии