Получать её можно на пять лет раньше, чем государственную

Госдума приняла закон о негосударственных страховых пенсиях. Женщины могут получать её с 55 лет, а мужчины - с 60. Закон инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым.

Также предлагается уточнить пенсионные основания, убрать из них условие о страховом стаже.

Получить выплаты еще раньше смогут льготные категории. Это северяне, педагоги, врачи, многодетные матери.

Спикер Думы Вячеслав Володин считает, что закон повысит доверие к негосударственным пенсиям.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что будут уведомлять россиян о размерах их будущей пенсии.