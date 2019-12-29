Госдума приняла закон о негосударственных страховых пенсиях. Женщины могут получать её с 55 лет, а мужчины - с 60. Закон инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым.
Также предлагается уточнить пенсионные основания, убрать из них условие о страховом стаже.
Получить выплаты еще раньше смогут льготные категории. Это северяне, педагоги, врачи, многодетные матери.
Спикер Думы Вячеслав Володин считает, что закон повысит доверие к негосударственным пенсиям.
Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что будут уведомлять россиян о размерах их будущей пенсии.
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