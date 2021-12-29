Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Решение парламентарии приняли единогласно.

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов. Он был внесен в нижнюю палату парламента осенью прошлого года.

Так, суровое наказание будет касаться тех, кто совершил сексуальное насилие против одного или нескольких несовершеннолетних, а также если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Отягчающие обстоятельства хотят ввести в отношение тех преступников, кто проживает с ребенком, несет обязанности его по содержанию и воспитанию, а также трудится в сферах образования и воспитания детей.

Кроме того, в Госдуме предложили приостановить течение срока давности за подобные преступления до совершеннолетия несовершеннолетнего, который стал жертвой.

В статьях Уголовного кодекса под номерами 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера" появятся соответствующие поправки.

Решение парламентарии приняли единогласно. На заседании присутствовали более 89 процентов членов Госдумы.

Ранее Володин назвал главные вызовы для России.

Видео: Госдума РФ