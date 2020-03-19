Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Закон приняли на пленарном заседании.

Госдума приняла закон о государственном регулировании цен на лекарства. Документ дает право кабинету министров ограничивать максимальную стоимость на препараты. Чиновники смогут это делать только при ЧС или угрозе эпидемии. Депутаты приняли предложения на пленарном заседании в четверг, 19 марта. Авторами инициативы выступили Сергей неверов, Вячеслав Володин, Андрей Исаев, Дмитрий Морозов.

Условием для вмешательства кабмина в ценообразование медикаментов в России станет рост цены необходимого лекарства в течение 30 дней. При этом он должен составлять более 30% . Предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 дней.

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.