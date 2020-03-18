ГД приняла во II чтении проект о госрегулировании цен на лекарства

Законопроект коснется цен производителей, розничной продажи и стоимости оптовой реализации.

Госдума приняла во II чтении проект о госрегулировании цен на лекарства. Кабинет министров получит право ограничивать максимальную стоимость на препаратов. Это право будет действовать в условиях чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Это касается не только розничных цен, но и цен производителей, цен оптовиков, надбавок оптовиков и розничных надбавок прокомментировали парламентарии

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Неверов, Андрей Исаев, Дмитрий Морозов, а также председатель ГД Вячеслав Володин. Они предлагают разработать предельно допустимые цены на медицинские изделия и лекарства. Условие будет соблюдаться, если в течение месяца в конкретных регионах зафиксируется рост стоимости товаров более 30%.

Ранее Госдума приняла закон о наказании за нарушения при голосовании по поправкам.