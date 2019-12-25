Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров. Об этом рассказали в Российской ассоциации аптечных сетей. Информацией поделился глава координационного совета Евгений Нифатьев для "РИА Новостей". Ситуация скажется на удорожании медицинской техники, импортируемой из-за границы.
Что точно вырастет, это медицинская техника - тонометры, термометры, ингаляторы и так далее
прокомментировал специалист
Расчет цен на данные категории привязан к курсам евро и доллара. Лекарства пострадают в меньшей степени. Около 40% препаратов считаются жизненно необходимыми, поэтому им не грозит рост цен. Ко вторнику рубль после нефтяного обвала стоит 71,4 по отношению к доллару, а к евро - 81.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.
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