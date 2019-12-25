Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и коронавиросом. Он сделал это на сегодняшнем заседании в Госдуме, посвящённому поправкам в Конституцию.
Путин заявил, что страна достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля. Поэтому "экономика страны будет укрепляться, важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными".
Глава государства отметил, что нестабильность мировой экономики и коронавирус стали вызовами для России.
Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а также курс национальной валюты, - сказал президент.
Ранее Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.
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