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Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и коронавиросом
Сегодня, 17:56
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matveyvn

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и коронавиросом

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Президент назвал эти факторы вызовами для России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и коронавиросом. Он сделал это на сегодняшнем заседании в Госдуме, посвящённому поправкам в Конституцию.

Путин заявил, что страна достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля. Поэтому "экономика страны будет укрепляться, важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными".

Глава государства отметил, что нестабильность мировой экономики и коронавирус стали вызовами для России.

Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а также курс национальной валюты, - сказал президент.

Ранее Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Теги: коронавирус, путин, цены на нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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