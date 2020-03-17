Госдума приняла закон о наказании за нарушения при голосовании по поправкам. Его авторами стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
До этого президент подписал закон о поправке в Конституцию РФ.
Инициативой депутатов предлагается дополнить ряд статей УК, где говорится о нарушениях на выборах. Теперь аналогичные наказания действуют и по отношению к голосованию по поправкам.
Это может быть штраф или лишение свободы до 4 лет.
Ранее Валентина Терешкова заявила о словах благодарности за "сохранение Путина".
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