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Госдума приняла закон о наказании за нарушения при голосовании по поправкам

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Теперь аналогичные к выборам наказания действуют и по отношению к голосованию по поправкам.

Госдума приняла закон о наказании за нарушения при голосовании по поправкам. Его авторами стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

До этого президент подписал закон о поправке в Конституцию РФ.

Инициативой депутатов предлагается дополнить ряд статей УК, где говорится о нарушениях на выборах. Теперь аналогичные наказания действуют и по отношению к голосованию по поправкам.

Это может быть штраф или лишение свободы до 4 лет.

Ранее Валентина Терешкова заявила о словах благодарности за "сохранение Путина".

Теги: госдума, законы, поправки в конституцию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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