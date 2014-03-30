Госдума приняла закон о бюджете на 2022 – 2024 годы

В 2022 году доходы российского бюджета составят 25,021 трлн рублей.

Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановые период 2023 – 2024 годов. Так, в 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 трлн рублей.

Отмечается, что в 2023 году доходы российского бюджета составят 25,540 трлн рублей, а в 2024 году – 25,831 трлн рублей. При этом в 2022 году расходы запланированы на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году – 25,241 трлн рублей, а в 2024 году – 26,354 трлн рублей.

Так, на реализацию нацпроектов в 2022 году потратят 2,74 трлн рублей. В 2023 году эта сумма будет равняться 2,88 трлн рублей, а в 2024 году – 2,98 трлн рублей.

Счетная палата России заключила, что в 2022 году расходы по сравнению с 2019 годом увеличиваются на 5,479 трлн рублей.

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Фото: duma.gov.ru