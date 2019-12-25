Глава РФ оценил процесс вакцинации и ревакцинации в военной сфере.

Путин доволен тем, как проходит вакцинация от ковида в российской армии. Об этом глава государства сообщил в рамках правительственного совещания. Политик рекомендовал всем гражданам своевременно пройти не только процедуру по вакцинации, но также после - и по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Эти условия он счел чрезвычайно важными для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.

Тогда у нас люди будут защищены так, как это сейчас у нас имеет место быть в вооруженных силах. Там у нас порядок. Там люди здоровые, молодые, как правило. Но процедура вакцинации, ревакцинации проведена, и люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, несут службу. Владимир Путин, президент России

Политик напомнил коллегам о том, что в других военных организациях на первом этапе были проблемы с вакцинацией и заражением ковидом. Это происходило несмотря на то, что служат молодые и здоровые люди. В частности, фиксировались потери личного состава. Однако по завершению ознакомительной части с инфицированием в стране наладилась система по вакцинации и ревакцинации. Это позволило РФ нормализовать эпидемиологическую обстановку среди военнослужащих.

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