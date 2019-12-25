Котяков: майские указы президента будут выполнены до конца 2021 года

Глава Минтруда оценил поручение Владимира Путина по реализации указов до конца текущего года.

Глава российского министерства по труду и социальной политике Антон Котяков заявил, что майские указы президента Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года. Такую позицию чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Запись доступна на YouTube-платформе.

Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца текущего года. Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что в рамках правительственного совещания глава государства призвал сделать все возможное для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетникам. Политик призвал реализовать все данные кабинету министров поручения уже в текущем году. Путин призвал коллег работать оперативно на максимальном уровне.

В Минтруде рассказали о высоких темпах роста зарплат бюджетников.

Фото: YouTube / Россия-24

