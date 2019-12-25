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Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке экономики
Сегодня, 15:54
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matveyvn

Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке экономики

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Проект содержит и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о поддержке экономики России в условиях пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство ТАСС.

Данный законопроект нужен для корректировки некоторых российских законодательных актов, которые позволят применить неотложные меры поддержки экономики и граждан.

Согласно законопроекту, ряд лицензий многим компаниям из пострадавших отраслей продлят автоматически. Также предлагается закрепить законодательно возможность выдавать ваучеры вместо возвращения денег за билеты.

Проект содержит и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов.

Теги: госдума, законы, парламент, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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