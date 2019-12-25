Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке экономики

Проект содержит и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о поддержке экономики России в условиях пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство ТАСС.

Данный законопроект нужен для корректировки некоторых российских законодательных актов, которые позволят применить неотложные меры поддержки экономики и граждан.

Согласно законопроекту, ряд лицензий многим компаниям из пострадавших отраслей продлят автоматически. Также предлагается закрепить законодательно возможность выдавать ваучеры вместо возвращения денег за билеты.

Проект содержит и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов.