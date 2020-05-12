Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов

Федеральный реестр может заработать с 2021 года.

Госдума приняла в I чтении проект о создании единого федерального реестра турагентов. Документ предполагает регистрацию профильных предприятий с 2021 года в единый список. Законопроект предложен правительством России.

Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка прокомментировали авторы инициативы в пояснительной записке

Депутаты подчеркнули, что туроператор будет обязан вносить информацию об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом. Для этого будет необходимо поставить отметку в личном кабинете в трехдневный срок с момента наступления события.

Отметим, что наличие в едином реестре записи о турагенте с информацией о туроператоре будет государственным подтверждением того, что агент и оператор заключили договор о реализации услуг (туристического продукта).

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Видео: duma.gov.ru