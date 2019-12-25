Речь идет об исполнении решения о призыве в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу. Речь идет об исполнении решения о призыве в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

Законопроект был принят на пленарном заседании Госдумы. его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В документе отмечается, что решение о призыве на военную службу, не исполненное в период проведение призыва, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва в течение года. Также законопроектом предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения.

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Фото: Piter.tv