Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Законопроект одобрен во втором и третьем чтениях.

Государственная Дума России приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу. Документ депутаты одобрили во втором и третьем чтении. Авторами инициативы выступили представители нижней и верхней палаты парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Над текстом проекта также работали Андрей, Сергей Неверов, Завальный и Андрей Кутепов.

Напомним, что ранее Павел Завальный объяснил журналистам, что изменения позволят газифицировать население РФ без привлечения к процессу личных средств граждан. При этом политик уверен, что подключение услуги пройдет максимально удобно и просто для россиян. В законе закрепляются обязанности организаций-собственников систем газоснабжения в области проведения мероприятий по увеличению пропускной способности газотранспортных систем.

Губернатор Петербурга утвердил региональную программу газификации до 2025 года.

Фото: Piter.tv