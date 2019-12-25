Госдума повысила госпошлину за регистрацию лекарств

Изменения вступят в законную силу со следующего года.

Госдума России приняла закон, предусматривающий существенное увеличение размеров государственных пошлин за регистрацию лекарственных препаратов и медицинских изделий. Это позволит в период с 2022 по 2024 году увеличить бюджетные доходы на 3 млрд рублей (в течение каждого года).

Увеличилась пошлина на проведение экспертизы документации по использованию лекарств в медицинских целях в качестве орфанного препарата - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей (практически в 17 раз). Пошлина за экспертизу по проведению клинического тестирования увеличилась со 110 до 135 тысяч рублей, для проведения постклинического исследования - с 60 до 135 тысяч рублей. Пошлина за внесение изменений в документы, нуждающихся в экспертизе, возросла с 75 до 490 тысяч рублей. Государственная пошлина по включению препарата в реестр - со 145 тысяч до 253 тысяч рублей.

На законодательном уровне также увеличиваются размеры и некоторых других государственных пошлин. Нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

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Фото: Piter.tv

