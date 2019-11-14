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Госдума попросила выделить средства на переселение россиян с Севера

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Выделенных средств не хватает, чтобы переселить граждан.

В Госдуме предложили выделить 590 млн рублей на переселение россиян с Крайнего Севера. К началу 2019 года данное право имеет 190,9 тысяч семей. Выделенных денежных средств на жилищные сертификаты всем не хватает.

Проблема вопиющая. Сегодня для получения сертификата человеку потребуется 50-60 лет. За это время он уйдет из жизни

прокомментировали депутаты 

Ранее в Москве решили ликвидировать населенные пункты и полярные станции Крайнего Севера. Для этого сначала нужно предоставить жилплощади местному населению. Авторы инициативы заметили, что "правительство не исполнило постановление "О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Он касается предложений по решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан. Соответствующий запрос направлен на имя Дмитрия Медведева главой комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.

По состоянию на 2020 год на данные нужды из федерального бюджета выделен только один процент необходимой суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Панцирь-С" перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Первый. Одесса
 

Теги: госдума, место жительства, переселение, север
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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