Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Сейчас агентства пользуются лазейками в законе.

Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ. Правки по данному законопроекту разработают до конца января 2020 года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку. Анатолий Аксаков рассказал, что запрет вступил в силу еще летом 2019 года. Однако сейчас его обходят при помощи агентского договора взыскания.

Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей прокомментировал спикер

В ассоциации коллекторских агентств заявили, что хотят взыскивать долги законным методом. Однако существует категория нарушителей, которая не подчиняется профильному закону. Такие специалисты оставляют листовки на дверях подъездов с личными данными граждан, создают "пирамиды позора".

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны регионы с самыми высокими тарифами на ЖКХ.

Фото: Piter.tv

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