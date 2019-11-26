Стали известны регионы с самыми высокими тарифами на ЖКХ

В отдельных регионах страны цены превысили соответствующий уровень индексации тарифов.

Плата за услуги ЖКХ за текущий год в среднем по России выросла на 3% и составляет 3,826 тыс. рублей, сообщается в исследовании "СберДанных".

Отмечается, что в отдельных регионах страны цены превысили соответствующий уровень индексации тарифов. Так, например, в Белгородской и Кировской областях траты на ЖКХ выросли на 17,5% и 15,6%. Цена выросла на воду и водоотведение. Отмечается, что в Белгороде цена на воду вырастет на 42%.

Кроме того, на 13,1% больше стали платить жители Рязани, на 12,7% Чукотки, на 12,6% в Камчатском крае. В Петербурге и Ленинградской области услуги подорожали на 8,3%, а в Москве данный показатель вырос на 5,1%.

Исследователи также заключили, что в среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 9% своего ежемесячного бюджета.

Видео: The Telegraph, Household Hacker