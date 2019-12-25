Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за работу с больными COVID-19

Закон принят во втором и третьем чтении.

Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Законопроект принят во втором и третьем чтении. В нем идет речь об освобождении от налога на доходы для физических лиц. Данная мера принята в качестве компенсации врачам за работу с пациентами, у которых подозревается или подтвержден COVID-19.

Депутаты напомнили, что отмена от уплаты НДФЛ является поддержкой стимулирующего характера для российских медиков. Средства для ее реализации будут направлены из федерального бюджета. Правительство отметило врачей, которые столкнулись с дополнительной нагрузкой из-за распространения коронавируса.

Соответствующий закон вступит в силу с момента официального опубликования. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года. Ранее с соответствующей инициативой к правительству обратился президент России Владимир Путин в ходе своего обращения от 15 апреля.

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