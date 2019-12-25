Госдума отклонила правки ЗакСа спб в закон о реновации

Все предложения законодательного собрания были включены в таблицу поправок, рекомендуемых комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству к отклонению.

Госдума РФ отклонила поправки ЗакСа Северной столицы к федеральному закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщил глава МО №72 Павел Швец. В своём Telegram-канале он отметил, что на официальном сайте ГД все предложения законодательного собрания были включены в таблицу поправок, рекомендуемых комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству к отклонению.

Напомним, что спикер городского парламента Александр Бельский неоднократно заявлял, что предложенные депутатами поправки подразумевают расселение домов исключительно в случае согласия жильцов, а также соблюдение границ района, в котором находятся дома, попавшие под программу КРТ.

Павел Швец напомнил, что сейчас в Госдуме также рассматривают отдельный проект закона о поправках в федеральный закон о КРТ, однако его тоже рекомендовано отвергнуть.

Ранее мы сообщили о том, что мораторий на закон о КРТ в Петербурге продлили до 2025 года.

Фото: Piter.TV