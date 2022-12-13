Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета

Также законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные.

Госдума России одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета. В тексте документа отмечается, что реестр будет формироваться военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ.

Также законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. В них должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что создание единой базы позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета.

Ранее Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета.

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