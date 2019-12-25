Госдума одобрила повышение НДФЛ до 15% для доходов больше пяти миллионов в год

Ставка будет увеличена с 1 января 2021 года.

Госдума в первом чтении одобрила повышение НДФЛ до 15% для доходов больше пяти миллионов в год. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает, что ставка будет увеличена с 1 января 2021 года.

Отмечается, что проект разрабатывался в соответствии с предложением президента России Владимира Путина. Дополнительные средства в связи с увеличением ставки пойдут на лечение детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Ранее в Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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