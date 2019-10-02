Госдума направила вопросы Цукербергу по исполнению Facebook законов России

Создателя соцсети просят дать ответ перед российским законодательством.

Комиссия Госдумы направила Марку Цукербергу вопросы по исполнению требований законодательства России Создателя Facebook просят ответить за вмешательство соцсети в дела России. По мнению политиков, направлять запрос нужно именно за границу, так как в России за соцсеть ответить некому. Об этом сообщили РИА Новости.

По мнению политиков, Facebook в день голосования создал незаконную площадку для агитации. В Израиле Facebook вовсе заблокировал страницу премьер-министра страны за подозрение в нарушении избирательного законодательства. А в России - наоборот, предоставили свою площадку, т.е. действуют по двойным стандартам. Такое мнение высказал Василий Пискарев.

У себя закон соблюдают, а у нас, считают, нет необходимости это делать прокомментировал ситуацию спикер

Замглавы ЦИК Николай Булаев объяснил, что большинство материалов, размещенных на Facebook и Google, можно идентифицировать в качестве попыток вмешательства во внутренние дела России. Политические ролики оказались запущены непосредственно в день выборов.

Ранее Piter.tv писал о том, что представители Google и Facebook не придут на заседание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Facu Verdun, The Telegraph, TechCrunch