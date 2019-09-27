Представители Google и Facebook не придут на заседание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством

Депутаты обсудят вопрос без присутствия обвиняемой стороны.

Представители Google и Facebook в России не придут на разбирательство думской комиссии. Компании обвиняют в распространении политической рекламы в день выборов.Сегодня депутаты рассмотрят степень иностранного вмешательства в данный вопрос.

Приглашение в Google и Facebook было направлено около недели назад, но ответа не последовало. Глава временной комиссии Совета Федерации Андрей Климов заявил, что диалог с американскими агентами все еще возможен. Политик рассказал о сигналах, которые прогнозируют сотрудничество с компаниями. О каких именно сигналах идет речь в комиссии не пояснили.

Напомним, что комиссии по предотвращению вмешательства в выборы извне созданы в обеих палатах парламента России. В Совете Федерации проект начал разрабатываться с лета 2017 года, в преддверии старта президентской кампании. С 2019 года зарегистрирована подобная комиссия, но уже в верхней палате. Мотивом послужили действия иностранных СМИ во внутренние дела России. В частности речь идет о ходе несанкционированных митингов и акций протеста.

Ранее Piter.tv писал о том, что переводчик от Яндекса научился переводить диалог на разных языках.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop