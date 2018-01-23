Госдума хочет запретить на дорогах частные камеры для фиксации нарушений ПДД

Данная мера нужна для того, чтобы защищать права водителей, считают авторы проекта.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автора законопроекта - председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Данная мера нужна для того, чтобы защищать права водителей, считают авторы проекта. Многие частные комплексы фото и видеосъемки устанавливаются не на тех местах, где повышенная аварийность, а там, где водители могут немного превысить скорость.

Некоторые предприниматели вовсе накручивают показатели на камерах, чтобы владелец автомобиля заплатил штраф за превышение. Таким образом и нарушаются права автомобилистов.

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Видео: Piter.TV